За полгода контрразведка СБУ разоблачила и прекратила функционирование 6 организованных каналов незаконной натурализации иностранцев в ЕС и Украине. ФОТО

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Контрразведчики Службы безопасности Украины за полгода выявили и пресекли деятельность 6 организованных каналов незаконной натурализации в странах Евросоюза, а также противоправной легализации в Украине иностранцев, прежде всего из стран так называемого миграционного риска.

Оперативники спецслужбы установили и не допустили получения противоправным способом паспортов стран ЕС более 2 тысячами человек из числа граждан России, Республики Беларусь, Молдовы, жителей так называемых Приднестровья, ОРДЛО и других, сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Служба разоблачила более 40 иностранных граждан, причастных к незаконным сделкам по оформлению паспортов стран Евросоюза.

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Также за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских сношениях, принято решение о досрочном прекращении полномочий двух иностранных дипломатов.











