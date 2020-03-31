Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"В соцсетях появилась информация о том, что в Днепро-Бугский морской порт направляется китайский балкер FENG DE HAI. Несколько дней назад капитан судна умер от коронавирусной инфекции. Это действительно так. Но поводов для паники нет - тело капитана уже не находится на балкере - его отгрузили еще в Турции, а само судно отправят на карантин, экипаж не выпустят в город", - сказал Сенкевич.
Он отметил, что это стандартная процедура, в порту знают о ситуации и принимают необходимые меры.
Отметим, что в субботу, 29 марта, турецкое издание denizhaber.net сообщило, что на борту балкера FENG DE HAI (IMO: 9727637, Flag: Hong Kong) китайской компании COSCO SHIPPING BULK CO LTD умер капитан.
Напомним, по состоянию на утро 31 марта в Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Николаевской области пока не выявлено ни одного.
зачем нам этот подкидыш...?