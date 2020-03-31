Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19. ФОТО+ВИДЕО

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У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Состояние врача оценивается как удовлетворительное. Неделю назад с Денисом Проценко встречался президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

В заявлении указывается, что состояние Проценко оценивается как удовлетворительное. В настоящее время он находится на лечении в этой же больнице. Собеседники сообщили, что серьезных изменений в работе инфекционного центра пока нет, однако переход на другой режим не исключен.

Сам Проценко у себя в Facebook признал, что у него положительный тест на коронавирус. "Чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело", - сообщил он.

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На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко. После появления информации о положительном тесте на коронавирус у Проценко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "регулярно тестируется на коронавирус, все нормально".

Вместе с президентом России Владимиром Путиным инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта посетили мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Все они общались с Денисом Проценко, не соблюдая при этом рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения социальную дистанцию как минимум в 1 метр.

Тогда Проценко предупредил Путина о возможном повторении в России "итальянского сценария" с большим числом заболевших и умерших.