Активистам, возившим по улицам гроб с надписью "Задумайся" и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали. ФОТОрепортаж

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По улицам Староконстантинова Хмельницкой области несколько дней колесил грузовик с гробом, украшенным надписью "Задумайся". Из громкоговорителя женский голос призывал горожан оставаться дома, соблюдая карантин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "УнасNews".

Акцию организовал местный житель Игорь Матвиюк. Он говорит, что 3 месяца назад вернулся домой с заработков в Италии, "чтобы что-то сделать на Родине".

"Сейчас не время заниматься чем-то другим. Нужно все бросить и делать то, что мы делаем", — пояснил Матвиюк.

Акция с гробом, по мнению Матвиюка, должна была "взбудоражить" местных жителей. До этого он и его единомышленники расклеивали по городу флаеры с предостережениями, но люди, по его словам, продолжали пренебрегать карантинными мерами.

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"Нужно было выезжать раньше. Один день — не в рублях, а в жизнях — тысяча. Я говорю о примере Италии. Мне больно — Италия, я там работал и знаю", — сказал Матвиюк. В планах было возить по городу два гроба на разных машинах одновременно, чтобы донести идею до большего числа людей.

Полиция несколько раз штрафовала Матвиюка за нарушение ПДД. Ему выписывали штраф в размере 170 гривен.

Накануне машину окружили несколько "молодых людей спортивного вида". Они угрожали поджечь машину, а активистов застрелить, потому что "дети пугаются черного гроба". После вмешательства полиции машина смогла проехать. Позднее Матвиюк сообщил, что неизвестные разбили лобовое стекло в машине, сломали гроб и выкрали звуковую аппаратуру.

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Полиция открыла уголовное производство о краже (по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины). Акция, по словам организаторов, пока приостановлена.







