Надежная самоизоляция, "Брат2" по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Очень интересует...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ермак через брата барыжит государственными должностями", - "слуга народа" Лерос опубликовал запись разговоров брата главы ОП. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак о видео с братом: Обвинения Лероса - ложь и клевета. Подаю заявление в СБУ и ГБР (обновлено)
Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах мы говорили избирателям, что обличители взяточников получат 10% от взятки, а Леросу - предлагают от 5 до 8 лет тюрьмы, - "слуга народа" Гурин
Терзают смутные сомнения...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски под куполом: как депутаты страну спасали
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосовала в первом чтении "антиКоломойский" закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кредит от МВФ все равно будет разворован. А люди ждут не закона по "ПриватБанку", а других решений, - "слуга народа" Дубинский
Яка відповідальна людина!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Емец о причинах своего увольнения: Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун. ВИДЕО
- Схватили прямо на улице...
"Брат2"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ
Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше, чем им были опубликованы скандальные видеозаписи
Все порешали!
Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло дело против слуги народа Лероса за публикацию видео с братом главы ОП Ермака
Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ выяснили, кто на "записях Лероса" помогал брату главы ОП Ермаку и проходил "собеседования". ФОТОрепортаж
Надежная самоизоляция
Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция за нарушение карантина составила 3120 админпротоколов и открыла 33 уголовных производства
В одной лодке...
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