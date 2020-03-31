Надежная самоизоляция, "Брат2" по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Надежная самоизоляция, Брат2 по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Очень интересует...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ермак через брата барыжит государственными должностями", - "слуга народа" Лерос опубликовал запись разговоров брата главы ОП. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак о видео с братом: Обвинения Лероса - ложь и клевета. Подаю заявление в СБУ и ГБР (обновлено)

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах мы говорили избирателям, что обличители взяточников получат 10% от взятки, а Леросу - предлагают от 5 до 8 лет тюрьмы, - "слуга народа" Гурин

Надежная самоизоляция, Брат2 по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Терзают смутные сомнения...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски под куполом: как депутаты страну спасали

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосовала в первом чтении "антиКоломойский" закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кредит от МВФ все равно будет разворован. А люди ждут не закона по "ПриватБанку", а других решений, - "слуга народа" Дубинский

Надежная самоизоляция, Брат2 по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Яка відповідальна людина!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Емец о причинах своего увольнения: Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун. ВИДЕО

Надежная самоизоляция, Брат2 по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

- Схватили прямо на улице...

Надежная самоизоляция, Брат2 по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

"Брат2"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Лерос направил в НАБУ депутатское обращение и копии опубликованных им ранее видеозаписей. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше, чем им были опубликованы скандальные видеозаписи

Надежная самоизоляция, Брат2 по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Все порешали!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло дело против слуги народа Лероса за публикацию видео с братом главы ОП Ермака

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ выяснили, кто на "записях Лероса" помогал брату главы ОП Ермаку и проходил "собеседования". ФОТОрепортаж

Надежная самоизоляция, Брат2 по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Надежная самоизоляция

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция за нарушение карантина составила 3120 админпротоколов и открыла 33 уголовных производства

Надежная самоизоляция, Брат2 по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

В одной лодке...

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+33 Вася Шевченко f77d76ba
Надежная самоизоляция, "Брат2" по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7583

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31.03.2020 22:39
+25 Ksenia VB
Смішно.. .але крізь сльози. Шкода державу.
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31.03.2020 22:32
+22 Van-Basten Van-Basten
Надежная самоизоляция, "Брат2" по-украински, смутные сомнения олигарха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8112
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31.03.2020 22:39
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