Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

1829 10

Во взаимодействии с территориальными органами Нацполиции и учреждениями здравоохранения, сотрудниками ГУ ГСЧС Украины в областях и в городе Киеве оснащены временные пункты приема и сортировки больных короновирусом на территориях учреждений здравоохранения первой волны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Временные пункты приема оборудованы на базе палаток ГСЧС.

В оборудованных пунктах врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации пациентов с COVID-19, в специализированные учреждения здравоохранения.

"Установка пунктов осуществляется по распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронаврусной болезни", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил алгоритм стационарного лечения зараженных COVID-19

Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС 01

Во всех областях страны и городе Киеве установлено 217 таких пунктов.

Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС 02
Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС 03
Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС 04
Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС 05
Фото: сайт ГСЧС

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав ГСЧС COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8 павел павлов имбик
депутатов там тоже будут принимать?
показать весь комментарий
01.04.2020 09:33
+5 сепаратизму смерть
ну им же НЕ будут устраивать ВИП палаты с ВИП обслуживанием...
старшой обещал!! Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3280
показать весь комментарий
01.04.2020 09:35
+2 Меркава
Мангалы поставьте, может, сработает.
показать весь комментарий
01.04.2020 09:34
Смотреть комментарии