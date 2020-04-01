Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Во взаимодействии с территориальными органами Нацполиции и учреждениями здравоохранения, сотрудниками ГУ ГСЧС Украины в областях и в городе Киеве оснащены временные пункты приема и сортировки больных короновирусом на территориях учреждений здравоохранения первой волны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Временные пункты приема оборудованы на базе палаток ГСЧС.

В оборудованных пунктах врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации пациентов с COVID-19, в специализированные учреждения здравоохранения.

"Установка пунктов осуществляется по распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронаврусной болезни", - сказано в сообщении.

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Во всех областях страны и городе Киеве установлено 217 таких пунктов.









Фото: сайт ГСЧС