Украина и Корея обсудили развитие торговли несмотря на влияние пандемии на мировую экономику. ФОТО

Об этом отмечает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии торговли и расширении бизнес-контактов, несмотря на негативное влияние пандемии на мировую экономику.
"Дмитрий Кулеба призвал посла Республики Корея способствовать увеличению объемов корейских инвестиций в экономику Украины. Посол проинформировал Министра о опыт успешных корейских инвестпроектов в Украине и заверил в заинтересованности развивать деятельность в этой сфере", - сообщили в МИД.
Собеседники также обсудили шаги для противодействия распространению коронавируса в Украине и Корее. Глава МИД, в частности, выразил благодарность корейской стороне за содействие в оперативной закупке 100 тыс. лабораторных тестов на коронавирус, которые поступили в Украину 30 марта.
"Министр обратился к корейской стороне с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине гуманитарной помощи с целью преодоления болезни, тестирования и лечения граждан Украины", - добавили в ведомстве.
Также стороны обсудили организацию взаимных визитов на высшем уровне.