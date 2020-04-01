Украина и Корея обсудили развитие торговли несмотря на влияние пандемии на мировую экономику. ФОТО

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с послом Республики Корея в Украине Квон Ки-Чангом и призвал способствовать увеличению инвестиций в экономику Украины.

Об этом отмечает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии торговли и расширении бизнес-контактов, несмотря на негативное влияние пандемии на мировую экономику.

"Дмитрий Кулеба призвал посла Республики Корея способствовать увеличению объемов корейских инвестиций в экономику Украины. Посол проинформировал Министра о опыт успешных корейских инвестпроектов в Украине и заверил в заинтересованности развивать деятельность в этой сфере", - сообщили в МИД.

Собеседники также обсудили шаги для противодействия распространению коронавируса в Украине и Корее. Глава МИД, в частности, выразил благодарность корейской стороне за содействие в оперативной закупке 100 тыс. лабораторных тестов на коронавирус, которые поступили в Украину 30 марта.

"Министр обратился к корейской стороне с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине гуманитарной помощи с целью преодоления болезни, тестирования и лечения граждан Украины", - добавили в ведомстве.

Также стороны обсудили организацию взаимных визитов на высшем уровне.

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