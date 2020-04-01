Наркоторговцы на Львовщине жестоко убили, подожгли и закопали двух подростков, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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На Львовщине задержали двух жителей Золочевского района, которых подозревают в совершении жестокого убийства парня и девушки, а также наркоторговле.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Национальной полиции Львовской области, 17 марта в полицию поступило заявление от родителей о пропаже их детей - 16-летней девушки и 17-летнего парня.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "без вести пропавшие". К поискам подростков были привлечены сотрудники Золочевского отдела полиции, кинологи, следователи Львовщины, нацгвардейцы и волонтеры.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что юноша и девушка могли быть убиты, а причастны к этому два жителя Золочева, которые с использованием интернета наладили схему реализации каннабиса путем закладок. Злоумышленники тщательно спланировали убийство - выбрали место в лесу возле села Пидбирцы, выкопали яму, подготовили бензин для сжигания тел", - сообщил начальник ГУ Национальной полиции Львовской области Василий Виконский.

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15 марта они заманили юношу и девушку в лес, забили их до смерти битой, тела скинули в яму, облили бензином, подожгли и закопали. 31 марта подозреваемые в убийстве были задержаны.

Во время обысков изъяли биты, револьвер, наркотики, часть которых была расфасована и готова к реализации, а также электронные весы и пакеты.











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В отношении задержанных открыто уголовное производство по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконный сбыт наркотиков". Им грозит пожизненное заключение. Ведется следствие.