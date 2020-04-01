В больницах Киевщины до сих пор не хватает масок, волонтеры вынуждены спасать врачей, - Сюмар. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.
"Три недели карантина. В больницах Киевской области до сих пор не хватает ... масок. О респираторах молчу. Не хватает простых медицинских масок. Вот простая арифметика. 30-50 работников в инфекционном отделении. Маску надо менять каждые четыре часа. Им точно нужны респираторы. Всего в районной больнице по 300 медиков. Это по меньшей мере тысяча-полторы масок в сутки", - рассказала она.
По ее словам, в ситуации с масками сейчас помогают волонтеры, которые за собственные средства покупают десятки тысяч масок.
"Государство обеспечить маски не в состоянии. Надеюсь, что "пока" ...", - подытожила Сюмар.
Почему в Италию, а не в Испанию, спросите вы?
А потому что виллы у "бубочки" и Авакова в Италии, а не в Испании.
Диалектика.