В больницах Киевщины до сих пор не хватает масок, волонтеры вынуждены спасать врачей, - Сюмар. ФОТО

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В Киевской области волонтеры продолжают обеспечивать больницы масками и другими средствами индивидуальной защиты, потому что власть оказалась неспособной обеспечить их необходимое количество для защиты медицинского персонала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

"Три недели карантина. В больницах Киевской области до сих пор не хватает ... масок. О респираторах молчу. Не хватает простых медицинских масок. Вот простая арифметика. 30-50 работников в инфекционном отделении. Маску надо менять каждые четыре часа. Им точно нужны респираторы. Всего в районной больнице по 300 медиков. Это по меньшей мере тысяча-полторы масок в сутки", - рассказала она.

По ее словам, в ситуации с масками сейчас помогают волонтеры, которые за собственные средства покупают десятки тысяч масок.

"Государство обеспечить маски не в состоянии. Надеюсь, что "пока" ...", - подытожила Сюмар.

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В больницах Киевщины до сих пор не хватает масок, волонтеры вынуждены спасать врачей, - Сюмар 01
В больницах Киевщины до сих пор не хватает масок, волонтеры вынуждены спасать врачей, - Сюмар 02
В больницах Киевщины до сих пор не хватает масок, волонтеры вынуждены спасать врачей, - Сюмар 03

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Топ комментарии
+6 OA 3b6910dc
Не-не-не-не, "бубочка" считает, что в Украине излишек врачей, и предлагает послать лишних в Италию.
Почему в Италию, а не в Испанию, спросите вы?
А потому что виллы у "бубочки" и Авакова в Италии, а не в Испании.
Диалектика.
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01.04.2020 14:02
+4 Gordon Freeman 72862ded
Пусть Голобородько отменит вирус!
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01.04.2020 13:53
+4 Bigukrman я
значит ляшко мудозвон? завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра
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01.04.2020 14:01
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