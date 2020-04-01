"Власть не справляется, люди линчуют друг друга": СБУ обезвредила группу, размещавшую фейки по указке из РФ. ВИДЕО+ФОТО

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Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность группы интернет-агитаторов, распространявших за деньги из России фейковый контент о коронавирусе в украинском сегменте Facebook.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что двое злоумышленников выполняли заказы из России на публикацию ложной информации о распространении коронавируса. Их целью было причинение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Было установлено, что для популяризации фейков злоумышленники использовали сеть ботов. Недостоверную информацию они получали из российских соцсетей. Задачи они получали из закрытой группы во "Вконтакте". Там же отчитывались о проделанной работе.

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Власть не справляется, люди линчуют друг друга: СБУ обезвредила группу, размещавшую фейки по указке из РФ 01
Власть не справляется, люди линчуют друг друга: СБУ обезвредила группу, размещавшую фейки по указке из РФ 02

"Вознаграждение за противоправную деятельность поступало из кошельков электронных платежных систем РФ с максимальной анонимизацией заказчиков. Сейчас разоблаченные жители Киева признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют установлению личностей "кураторов", - сообщают правоохранители.

Продолжаются неотложные меры для установления непосредственных заказчиков и возможных соучастников.

Всего, отмечают в спецслужбе, с начала карантира СБУ выявила 81 распространителя фейков о коронавирусе. Шестеро из них действовали по заданиям из РФ.

Коронавирус и карантин
карантин Россия СБУ COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+13 Шрек Баблокат
"Власть не справляется, люди линчуют друг друга": СБУ обезвредила группу, размещавшую фейки по указке из РФ - Цензор.НЕТ 5829
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01.04.2020 14:44
+11 XENOmorph X e9763c3a
Богдан Перепелица Соціальні мережі це фігня.В нас канали на тв проросійські і ніхто ними не займається.
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01.04.2020 14:44
+9 Ан Мур
Цікаво, які логіни в них на Цензорі? Хто з касапів останнім часом пропав з нашого форуму, нагадайте...
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01.04.2020 14:37
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