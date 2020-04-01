Погибшие Герои марта 2020

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В этом материале приведены данные о боевых потерях украинской армии на востоке страны за март 2020 года. Имена и фамилии погибших Героев. В связи с определенными причинами, которые не зависят от нашего постоянного автора, статья с подробной информацией о каждом погибшем Герое выйдет в мае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Погибшие Герои марта 2020 01

1. Сергей Николаевич Руських (31.01.1979 - 01.03.2020)

Погибшие Герои марта 2020 02
2. Владимир Викторович Черненко (28.01.1995 – 03.03.2020)

Погибшие Герои марта 2020 03
3. Дмитрий Валерьевич Осычкин (20.04.1993-05.03.2020)

Погибшие Герои марта 2020 04
4. Дмитрий Борисович Фирсов (05.01.1980 – 06.03.2020)

Погибшие Герои марта 2020 05
5. Евгений Сергеевич Черных (09.01.1991 – 08.03.2020)

Погибшие Герои марта 2020 06
6. Богдан Александрович Петренко (03.01.1997 – 10.03.2020)

Погибшие Герои марта 2020 07
7. Виктор Николаевич Солтис (02.10.1986 – 10.03.2020)

Погибшие Герои марта 2020 08
8. Андрей Александрович Ведешин (04.02.1986 – 10.03.2020)

Погибшие Герои марта 2020 09
9. Илья Николаевич Пережогин (30.11.1993 – 10.03.2020)

Погибшие Герои марта 2020 10
10. Алексей Сергеевич Золин (11.07.1984-19.03.2020)

Погибшие Герои марта 2020 11
11. Владимир Сергеевич Мовчанюк (11.09.1983 – 30.03.2020)

Погибшие Герои марта 2020 12
12. Александр Васильевич Маланчук (1997 – 31.03.2020)

Вечная память всем защитникам Украины!

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