Погибшие Герои марта 2020

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
1. Сергей Николаевич Руських (31.01.1979 - 01.03.2020)
2. Владимир Викторович Черненко (28.01.1995 – 03.03.2020)
3. Дмитрий Валерьевич Осычкин (20.04.1993-05.03.2020)
4. Дмитрий Борисович Фирсов (05.01.1980 – 06.03.2020)
5. Евгений Сергеевич Черных (09.01.1991 – 08.03.2020)
6. Богдан Александрович Петренко (03.01.1997 – 10.03.2020)
7. Виктор Николаевич Солтис (02.10.1986 – 10.03.2020)
8. Андрей Александрович Ведешин (04.02.1986 – 10.03.2020)
9. Илья Николаевич Пережогин (30.11.1993 – 10.03.2020)
10. Алексей Сергеевич Золин (11.07.1984-19.03.2020)
11. Владимир Сергеевич Мовчанюк (11.09.1983 – 30.03.2020)
12. Александр Васильевич Маланчук (1997 – 31.03.2020)
Вечная память всем защитникам Украины!