Нацполиция и СБУ блокировали канал поставки оружия и боеприпасов из зоны ООС в столицу. ФОТОрепортаж

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Киевские правоохранители разоблачили канал сбыта оружия и средств поражения из зоны проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что задержан активный участник преступной схемы, из транспортного средства которого изъято оружие, боеприпасы и средства поражения. По данному факту начато уголовное производство. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

"Всего было изъято две тротиловые шашки, подствольный гранатомет, пять гранатометных выстрелов, два пистолета Макарова, автомат Калашникова и более 100 патронов различного калибра. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство по части первой статьи 263 Уголовного кодекса Украины - это незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленнику объявлено о подозрении", - отметила заместитель начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления полиции Киева Александра Тришневская.

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