Три человека погибли, двое травмированы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

10182 16

Три человека погибли, еще двое пострадали и были госпитализированы в результате ДТП возле города Червоноград.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла около 13:40 среды в селе Бендюга возле Червонограда.

"Столкнулись микроавтобус "Мердесес вито" и "Рено кенго", в результате столкновения три пассажирки "Рено" в возрасте 18, 40 и 60 лет от полученных травм скончались на месте", - указано в сообщении.

Три человека погибли, двое травмированы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция 01

Кроме того, медики госпитализировали 21-летнего водителя "Рено" и его 42-летнего пассажира. Все погибшие и пострадавшие – жители Радеховского района.

Полиция предварительно установила, что водитель "Мерседеса", выезжая на перекресток, не предоставил преимущество "Рено", что и привело к столкновению.

Три человека погибли, двое травмированы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция 02
Фото: сайт полиции

Водитель микроавтобуса, 25-летний житель Дрогобычского района, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Fiat столкнулся с КамАЗом на Николаевщине, погиб водитель легковушки, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

По факту происшествия следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (порущення правил дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ДТП
ДТП Львовщина
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5 Mischa 3e4031c4
Автоуроды неистребимы.В городе скорость не должна превышать 50 км.Когда введут письма счастья со штрафами от 700 долларов? Жизнь лидей бесценна.Украина вымрет от автоуродов.
показать весь комментарий
01.04.2020 18:27
+2 igor mandiur
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Oz-r85QLXl4&feature=emb_logo
показать весь комментарий
01.04.2020 18:42
+2 буков
Спринтер пер як по головній.
показать весь комментарий
02.04.2020 08:54
Смотреть комментарии