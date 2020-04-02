Три человека погибли, двое травмированы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Три человека погибли, еще двое пострадали и были госпитализированы в результате ДТП возле города Червоноград.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла около 13:40 среды в селе Бендюга возле Червонограда.

"Столкнулись микроавтобус "Мердесес вито" и "Рено кенго", в результате столкновения три пассажирки "Рено" в возрасте 18, 40 и 60 лет от полученных травм скончались на месте", - указано в сообщении.

Кроме того, медики госпитализировали 21-летнего водителя "Рено" и его 42-летнего пассажира. Все погибшие и пострадавшие – жители Радеховского района.

Полиция предварительно установила, что водитель "Мерседеса", выезжая на перекресток, не предоставил преимущество "Рено", что и привело к столкновению.



Фото: сайт полиции

Водитель микроавтобуса, 25-летний житель Дрогобычского района, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

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По факту происшествия следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (порущення правил дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.