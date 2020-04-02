На блокпостах и КПП на Донбассе развернули подразделения радиационной, химической и биологической защиты - проводят дезинфекцию, - штаб. ФОТОрепортаж

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В районе проведения операции Объединенных сил усиливают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, штатными и внештатными подразделениями РХБ защиты на основных блокпостах в местах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областей и наиболее интенсивного трафика в регионе развернуты более полусотни пунктов специальной обработки техники.

На указанных пунктах военнослужащие с помощью специальных хлорсодержащих растворов проводят дезинфекцию как военных, так и гражданских автомобилей. В первую очередь обрабатываются места наиболее вероятного контакта с руками человека - поручни, ручки, двери, окна, люки и т.д.

Аналогичная обработка техники проводится и на контрольно-пропускных пунктах при въезде в места дислокации или выполнения задач частями и подразделениями из состава Объединенных сил.

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Благодаря подобным своевременным и эффективным мерам в настоящее время удалось предотвратить распространение опасной инфекции среди военнослужащих.

"В настоящее время случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.



Фото: пресс-центр ОС/Facebook