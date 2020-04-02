Жители Киева и Авдеевки решили "самоизолироваться" в зоне ЧАЭС, - ГПСУ. ФОТО

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Жители Киева и Авдеевки в нарушение установленных режимных правил, минуя пешком контрольные посты, пробрались на запретную территорию Зоны отчуждения с целью экстремального туризма и отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Желающих самоизолироваться таким оригинальным способом обнаружили вчера вечером пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции.

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Сейчас на сталкеров составлены административные протоколы за нарушение ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

Это нарушение влечет за собой наложение штрафа от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией снаряжения. Решение по делу будет принимать суд.