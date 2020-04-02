Жители Киева и Авдеевки решили "самоизолироваться" в зоне ЧАЭС, - ГПСУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Желающих самоизолироваться таким оригинальным способом обнаружили вчера вечером пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции.
Сейчас на сталкеров составлены административные протоколы за нарушение ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
Это нарушение влечет за собой наложение штрафа от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией снаряжения. Решение по делу будет принимать суд.
Но это никому не выгодно...есть зона...есть бабло которое можно получать и пилить...нет зоны...нет и бабла..
Ни того, ни другого не видно.