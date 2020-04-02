Жители Киева и Авдеевки решили "самоизолироваться" в зоне ЧАЭС, - ГПСУ. ФОТО

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Жители Киева и Авдеевки в нарушение установленных режимных правил, минуя пешком контрольные посты, пробрались на запретную территорию Зоны отчуждения с целью экстремального туризма и отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ. 

Желающих самоизолироваться таким оригинальным способом обнаружили вчера вечером пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Жители Киева и Авдеевки решили самоизолироваться в зоне ЧАЭС, - ГПСУ 01

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Сейчас на сталкеров составлены административные протоколы за нарушение ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

Это нарушение влечет за собой наложение штрафа от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией снаряжения. Решение по делу будет принимать суд.

Коронавирус и карантин
Госпогранслужба Житомирщина карантин ЧАЭС Зона отчуждения COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Roman Maksymyuk 11332737
ну не совсем так. я был там с дозиметром. Очень многие места сильно фонят. Прям очень сильно. Иногда показатель дозиметра доходил до 17 000 при норме 30. Особенно сильно фонят железяки
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02.04.2020 11:20
+3 Привет
Да нет там уже ни какой радиации...эту зону уже можно ограничить территорией АЭС...
Но это никому не выгодно...есть зона...есть бабло которое можно получать и пилить...нет зоны...нет и бабла..
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02.04.2020 11:12
+2 Джавелин Рейнджер
И коронавируса нет.
Ни того, ни другого не видно. Жителі Києва та Авдіївки вирішили "самоізолюватись" у зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7290
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02.04.2020 11:22
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