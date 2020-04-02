Воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования будет работать ежедневно, - замглавы ОП Тимошенко. ФОТО

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С сегодняшнего дня воздушный мост с Китаем для поставки медматериалов будет работать ежедневно без выходных и перерывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

"Очередной украинский самолет уже в Китае. На этот раз помогаем аптечным сетям перевезти обычные маски для населения. С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме: как только один самолет вылетает из Китая - ему на встречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день. Без перерывов и выходных", - отметил он.

Напомним, ранее пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко предложил премьер-министру Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования.

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