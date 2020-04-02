В Черновцах встретили тело погибшего на Донбассе воина 10-й ОГШБр Александра Маланчука: завтра в городе состоится прощание. ФОТОрепортаж

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Завтра, 3 апреля, в Черновцах, в 10.00 в церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония на улице Капелланская пройдет панихида по Александру Васильевичу Маланчуку, 1998 года рождения, уроженцу Черновцов, лейтенанту, командиру 3-го взвода 1-й роты 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 31 марта около 23.00 на Мариупольском направлении от смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В тот же день, в 12.00, состоится прощание с Героем на Центральной площади города.

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Похоронят Александра Маланчука на центральном кладбище Черновцов. У него остались родители.

Сегодня, 2 апреля, тело погибшего военнослужащего доставили на родную землю. Проститься с ним можно будет у него дома, в 15.00.



































