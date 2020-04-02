Топ-чиновник одного из министерств Украины незаконно передавал секретные документы по электронной почте, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность чиновника одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте пока что неустановленным лицам секретный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

2 апреля 2020 проведены следственные действия в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего.

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Правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых был обнаружен переправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.





Фото: сайт СБУ