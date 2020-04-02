Таран и Хомчак посетили флагман ВМС Украины фрегат "Гетьман Сагайдачний". ФОТОрепортаж

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Глава Минобороны Андрей Таран и Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак посетили флагман ВМС Украины фрегат "Гетьман Сагайдачний" в рамках рабочего визита в Одесский гарнизон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Министр обороны и главнокомандующий ВСУ прибыли в Практическую гавань, место базирования корабельно-катерного состава ВМС ВСУ в г. Одесса.

"Руководители оборонного ведомства и Вооруженных Сил ознакомились с военными организационными структурами, дислоцированными в Практической гавани, осмотрели способности и условия базирования личного состава, поднялись на флагман ВМС Украины фрегат "Гетьман Сагайдачний"", — сказано в сообщении.

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Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко доложил об эпидемиологическом состоянии в воинских коллективах подразделений ВМС ВСУ и отметил, что подразделения готовы к выполнению задач.

"Министр обороны Андрей Таран отметил приоритетность развития национальных ВМС, учитывая дестабилизирующие действия Российской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей", — добавили в Минобороны.

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