СБУ задержала наемника РФ, который заминировал шесть мостов на Донбассе. ФОТО

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В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили участника незаконных вооруженных формирований, который в 2014 году участвовал в минировании шести мостов на Донбассе, впоследствии взорванных террористами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Досудебное расследование установило, что житель Константиновки Донецкой области в 2014 году добровольно присоединился к одному из подразделений бандформирования "Призрак" и в течение лета с оружием в руках против украинских воинов.

Кроме того, он участвовал в минировании четырех мостов в Лисичанске на Луганщине и двух мостов на Донетчине, впоследствии взорванных террористами. При освобождении силами АТО Донбасса он вернулся в Константиновку к семье и работал на низкоквалифицированных работах.

Сейчас задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием. Он предоставляет показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Бывший наемник РФ, в частности, сообщил об обустройстве террористами в 2014 году схрона с военными средствами поражения. Из тайника, который находился в поле возле поселка Белая Гора Попаснянского района, правоохранители изъяли автомат АК-74 калибра 5,45 мм, вывезенный из временно оккупированного Крыма, около 200 патронов, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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