Мужчина, напавший на журналистов в Гидропарке, задержан, - Геращенко. ФОТО

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Мужчина, который вчера напал на съемочную группу одного из телеканалов во время инспектирования столичных парков и спортивных площадок, задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Гражданин напавший вчера на журналистов съёмочной группы телеканала "ЗИК" задержан. То самый, что вчера кричал : "Мне плевать на Закон" и "Мне за это ничего не будет", - говорится в сообщении.

"Полиция свою работу выполнила. Далее дело за судом. Благодарю киевскую полицию за быструю и эффективную работу по задержанию хулигана и защиту прав журналистов", - добавил Геращенко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в столичном Гидропарке неизвестные напали на съемочные группы телеканалов "Zik" и "Эспрессо". Двое журналистов и оператор получили телесные повреждения, также повреждена съемочная техника.

Позже Геращенко опубликовал видео нападения на журналистов в Гидропарке.

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