Мужчина, напавший на журналистов в Гидропарке, задержан, - Геращенко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.
"Гражданин напавший вчера на журналистов съёмочной группы телеканала "ЗИК" задержан. То самый, что вчера кричал : "Мне плевать на Закон" и "Мне за это ничего не будет", - говорится в сообщении.
"Полиция свою работу выполнила. Далее дело за судом. Благодарю киевскую полицию за быструю и эффективную работу по задержанию хулигана и защиту прав журналистов", - добавил Геращенко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в столичном Гидропарке неизвестные напали на съемочные группы телеканалов "Zik" и "Эспрессо". Двое журналистов и оператор получили телесные повреждения, также повреждена съемочная техника.
Позже Геращенко опубликовал видео нападения на журналистов в Гидропарке.