Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

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Народный депутат Украины фракции "Слуга народа" Гео Лерос прибыл в пятницу на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) вместе с защитой, но попросил о переносе следственного действия.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно допроса народного депутата Украины Гео Лероса в Государственном бюро расследований. Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УК (Превышение власти или служебных полномочий. - Ред.). Так было указано в повестке. По факту нам сообщили, что вчера объединили уголовные производства и поэтому добавили следующие статьи: 328 (Разглашение государственной тайны. - Ред), 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля. - Ред) и ч. 2 ст. 190 (Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц. - Ред.) УК. Мы начали допрос и во время него заявили ходатайство о переннсення допроса на основании ст. 135 УПК", - рассказал Найем.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".