С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Владимиром Мовчанюком простились на Виннитчине. ФОТОрепортаж

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Вчера, 2 апреля, в селе Андрушевка Погребищенского района Винницкой области состоялся чин похорон Владимира Сергеевича Мовчанюка, 1983 года рождения, сержанта, командира гранатометного отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 30 марта в районе поселка Невельское Ясиноватского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом говорится на сайте Погребищенской райгосадминистрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Владимира Мовчанюка похоронили 2 апреля в его родном селе Андрушевка. Провести его в последний путь приехало руководство Погребищенского района и военного комиссариата, боевые побратимы из части, где он служил, ветераны АТО / ООС из нашего и соседнего районов, пришли земляки. Похороны проходили с учетом карантинных ограничений по коронавирусу" - отмечается в сообщении.

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Владимир Мовчанюк родился 11.09.1983 года. После срочной службы работал на разных работах. 02.02.2015 был призван по мобилизации, спустя некоторое время подписал контракт, который дважды продлевал. Проходил службу в 57-й бригаде на должностях старшего наводчика минометного взвода, командира пулеметного отделения мотопехотного батальона, с августа 2018 г. - командир гранатометного отделения.

У него остались родители и брат (участник АТО).



















