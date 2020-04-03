Главный санврач Ляшко прибыл на Тернопольщину, чтобы узнать оценку ситуации от тех, кто на передовой борьбы с коронавирусом. ФОТО

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Главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко прибыл с рабочим визитом в Тернопольскую область, где по состоянию на 3 апреля зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения Ляшка в Facebook.

Ляшко отметил, что в рамках визита он с коллегами первым делом проверит работу областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Кроме этого, запланировано посещение медицинского заведения, которое определено как госпитальная база для принятия и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также главный санитарный врач Украины должен встретиться и пообщаться с медицинскими работниками.

"Мне важно мнение и оценка ситуации тех, кто на передовой борется с COVID-19", - отметил Ляшко.

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