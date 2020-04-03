Главный санврач Ляшко прибыл на Тернопольщину, чтобы узнать оценку ситуации от тех, кто на передовой борьбы с коронавирусом. ФОТО

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Главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко прибыл с рабочим визитом в Тернопольскую область, где по состоянию на 3 апреля зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения Ляшка в Facebook.

Ляшко отметил, что в рамках визита он с коллегами первым делом проверит работу областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Главный санврач Ляшко прибыл на Тернопольщину, чтобы узнать оценку ситуации от тех, кто на передовой борьбы с коронавирусом 01

Кроме этого, запланировано посещение медицинского заведения, которое определено как госпитальная база для принятия и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также главный санитарный врач Украины должен встретиться и пообщаться с медицинскими работниками.

"Мне важно мнение и оценка ситуации тех, кто на передовой борется с COVID-19", - отметил Ляшко.

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Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Тернопольщина Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 mrSmith
Судя по всему вертолеты закупили только с одной единственной целью: возить шишек.
Что и требовалось доказать.
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03.04.2020 17:06
+4 kelman muksat
Чё без масок ? ....штраф 17 тыс. каждому.
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03.04.2020 17:05
+2 kelman muksat
ну да .... а ты думал будут роботяг на заводы отвозить как в .... Uber ???)))))
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03.04.2020 17:13
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