2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Заведующий отделением интенсивной терапии Игорь Малыш поблагодарил за помощь и сообщил, что со времени передачи предыдущих двух аппаратов они уже помогли спасти жизнь 15-ти пациентов.
"Аппараты, которые нам передали неделю назад, уже спасли 15 человек, пациентов находились на вентиляции. То есть за это время мы сделали много. Все это пойдет дальше в работу, и я выражаю вам большую благодарность от коллектива отделения интенсивной терапии за то, что вы нас поддерживали и поддерживаете", - подчеркнул он.
По его словам, этим аппаратам уже более 10-ти лет и им нужен был капитальный ремонт. Благодаря Фонду Порошенко этот ремонт был произведен.
Директор коммунального предприятия "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Александр Ткаченко отметил, что это оборудование крайне необходимо для лечения людей с поражениями легких и осложнениями из-за коронавирусной болезни.
Марина Порошенко, супруга лидера "Европейской солидарности" и пятого Президента Украины, уже второй раз за последние недели побывала в этой больнице, отметила, что помощь врачам сегодня - это главный приоритет, ведь медики находятся на передовой в борьбе с эпидемией.
Она также сообщила, что кроме 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые уже переданы в столичную больницу, сейчас уже восстанавливаются пять аппаратов ИВЛ для Николаевской и Ивано-Франковской областей.
Фонд Порошенко закупает оборудование и средства индивидуальной защиты для больниц по всей Украине. Кроме восстановления аппаратов ИВЛ, передана медицинская реанимационная аппаратура для отделений интенсивной терапии в 6 больницах, а также средства индивидуальной защиты для медицинских работников. Фонд помогает людям, которые требуют особой заботы во время карантина - малообеспеченным, пожилым людям, людям с инвалидностью, многодетным семьям, семьям погибших воинов и ветеранов АТО / ООС. Более 10 000 продуктовых наборов счет Фонда Порошенко подготовлены и уже поступают в регионы страны.
Напомним, ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.
Также Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.
Кроме того, ранее Фонд передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы.