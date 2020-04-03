"У него не было маски на лице", - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу. ФОТОрепортаж

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В столице Чехии Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Решение о демонтаже совет городского района Прага-6, где стоял монумент, принял в прошлом году. О дате демонтажа заранее не сообщали.

Глава района Прага-6 Ондржей Колар прокомментировал снос памятника так: "У него не было маски на лице. Правил должны придерживаться все - на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос".

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Представитель Праги-6 заявил, что демонтаж памятника был запланирован давно. Его осуществили именно сейчас, потому что наконец-то решили все процедурные вопросы.

Посольство России в Праге назвал снос "вандальскими действиями" и "недружественным шагом" и выразило "решительный протест" Министерству иностранных дел Чехии.

Памятник будет станет частью экспозиции Музея памяти XX века, который создают в чешской столице.

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Теперь на месте, где стоял памятник Коневу, должны установить памятник освобождению Праги в 1945 году. Как он будет выглядеть - пока неизвестно.







