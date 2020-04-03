С погибшим на Донбассе украинским воином Андреем Маланчуком попрощались в Черновцах. ФОТОрепортаж

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3 апреля, в Черновцах состоялось прощание с Александром Васильевичем Маланчуком, 1998 года рождения, лейтенантом, командиром 3-го взвода 1-й роты 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 31 марта около 23.00 на Мариупольском направлении от смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале местного издания "Молодой Буковинец".

Александр Маланчук родился 26.09.1998 года. Вырос в семье кадрового военнослужащего. Занимался спортом, воспитанник футбольной школы "Буковина".

В 2019 году закончил Национальную академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного по специализации "Управление действиями механизированных подразделений". 18.07.2019 поступил на военную службу по контракту.

У него остались родители.

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