Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что местный житель, несмотря на введенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине, наладил поставки респираторных масок в одну из стран ЕС. Правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником. Во время таможенного досмотра была обнаружена партия медицинских масок.
По информации СБУ, в ближайшее время делец планировал переправить более 10 тыс. респираторных масок. Европейским клиентам он выставил "ценник" в 2,5 евро за штуку.
По предварительным подсчетам злоумышленник планировал заработать более 700 тыс. гривен.
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.