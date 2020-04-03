Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ. ФОТО

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В Черкасской области Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконного вывоза из страны партии запрещенных правительством к экспорту товаров противоэпидемического назначения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель, несмотря на введенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине, наладил поставки респираторных масок в одну из стран ЕС. Правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником. Во время таможенного досмотра была обнаружена партия медицинских масок.

Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ 02
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Респираторные маски вывезли в Испанию по 1,2 грн за штуку, сейчас цена такой маски около 150-200 грн, - глава ГПСУ Дейнеко

По информации СБУ, в ближайшее время делец планировал переправить более 10 тыс. респираторных масок. Европейским клиентам он выставил "ценник" в 2,5 евро за штуку.

Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ 04
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ 05

По предварительным подсчетам злоумышленник планировал заработать более 700 тыс. гривен.

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Силовики
контрабанда правоохранительные органы СБУ Черкасщина маски
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Топ комментарии
+25 Підлога Маккартні
Почему это она не законная? А законно отправлять туда врачей и спирт как хочет сделать владимир зеленских? Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 6521
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03.04.2020 19:17
+23 mrSmith
Этот загремит по полной!
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 9129
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03.04.2020 19:17
+16 Топ Ган
Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 3199 Житель Черкасщины наладил незаконную отправку по почте масок и респираторов в Италию, - СБУ - Цензор.НЕТ 258
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03.04.2020 19:23
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