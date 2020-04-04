Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

5053

В Кривом Роге с 6 апреля перевозки пассажиров на городских маршрутах будут осуществляться исключительно при наличии "специального пропуска", который действителен со служебным удостоверением. В связи с этим тысячи рабочих "АрселорМиттал Кривой Рог" стоят возле проходной чтобы получить этот "специальный пропуск".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание 0564.

Очередь растянулась на сотни метров. Никто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра, но многие люди стоят в масках.

На самом пропуске нет персональных данных, его необходимо будет предъявлять вместе со служебных удостоверением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Кривого Рога оштрафовал на 17 тыс. грн продавщицу за работу без маски

Напомним, согласно Постановлению Кабмина от 2 апреля 2020 №255 с 6 апреля вводятся дополнительные ограничительные меры в работе общественного транспорта на период карантина. Запрещен проезд в маршрутках, троллейбусах, трамваях (скоростном трамвае) и автобусах без спецпропусков, удостоверения и средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

Городской штаб по противодействию и борьбе с коронавирусной инфекцией в неотложном порядке напечатал спецпропуска, которые будут выдаваться уже в субботу и воскресенье, чтобы успеть обеспечить ими до вступления в силу постановления Кабинета Министров.

Штабом пропуска будут переданы только предприятиям и организациям, которые после получения обязаны обеспечить выдачу своим работникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ



















