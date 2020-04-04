Миссия: сдать тест, - журналистка Комарова рассказала, как после 2 недель с признаками ОРВИ пыталась протестироваться на коронавирус. ФОТО

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На горячей линии журналистке предложили самой приехать в инфекционное отделение Александровской больницы. Но там оказалось, что людей без направлений не принимают.

Свой опыт Ольга Комарова описала на сайте "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Комаровой, она уже 16 дней живет с температурой 37,2 и сопутствующими симптомами в легкой форме.

"Семейный врач по тестам разводит руками, говорит, что только в случае температуры за 38 и одышки есть возможность вызвать скорую, которая может забрать в больницу для тестирования, а у них даже экспресс-тестов нет", — написала Комарова.

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Журналистка, как неоднократно призывал главный санврач Виктор Ляшко, обратилась на горячую линию Минздрава. Там врач-оператор сказал, что есть 3 способа сделать тест.

Наиболее длинный. Обратиться в поликлинику, чтобы семейный врач выписал направление к инфекционисту, и с ним приехать в Киеве либо в Александровскую, либо в 4-ю или 9-ю больницу. Обратиться в Александровскую больницу напрямую для консультации инфекциониста. Самостоятельно сделать ПЦР в частной клинике.

Комарова выбрала второй вариант и сама обратилась в Александровскую клинику.

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"Никаких вопросов на территории больницы правоохранители не ставили, документов не просили. На дверях отделения висит объявление, что вход только для бригад скорой помощи, потому что высока вероятность заразиться. После звонка вышла медик в защитном костюме и сообщила, что они меня не могут принять:

- Мы амбулаторно не принимаем. Вам нужно обращаться к семейному врачу.

- Мне сказали, что можно прийти сюда сразу и сдать ...

- Вот именно, что нет ... Надо или направление, или по скорой", — написала Комарова.

Впрочем, медики все же впустили и приняли ее, посмотрели на рентген-снимки, которые журналистка принесла с собой. Ей сделали экспресс-тест, показавший негативный результат. И тут же сообщили, что эти тесты очень неточные.

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"В течение 30-40 минут пребывания на территории инфекционного отделения, утром в будний день, там не было ни одной скорой и очередей. Во время приема с улицы зашел мужчина, медсестра сообщила, что пришли четыре "священника из Лавры", и об этом договорились. О направлении от семейного врача их при мне не спрашивали", — отметила Комарова.

Таким образом, сдать ПЦР-тест на коронавирус журналистке так и не удалось.

"Конечно, можно сказать, что с легкими симптомами лучше сидеть дома и не пытаться сделать этот тест. Но разве своевременное предупреждение своего окружения о возможном инфицировании не является тем фактором, который уменьшил бы работу врачам?" — спрашивает Комарова.

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