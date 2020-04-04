При въезде в Киев всем будут измерять температуру, пожилых людей - отправлять на самоизоляцию, - распоряжение. ИНФОГРАФИКА

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В столице будут действовать новые противоэпидемические ограничения. В частности, они коснутся правил въезда в Киев и правил работы.

Соответствующие изменения зафиксированы в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С понедельника, 6 апреля, в столице, как и в других городах Украины, начнут действовать новые ограничения, утвержденные Постановлением Правительства №211. Также городские власти утвердили новый перечень мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой коронавирусной болезни COVID-19. Я понимаю, что большинство ограничений могут казаться неудобными, но сейчас речь идет о здоровье и жизни тысяч киевлян. И это тот момент, когда все зависит от каждого из нас. Поэтому будем сознательными и ответственными", - пояснил руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николай Поворозник.

Так, новой редакцией распоряжения установлены особые условия въезда и выезда из города для граждан и транспортных средств, утверждены требования к качеству реализации продуктов питания и продовольственной торговли, в том числе в магазинах на автозаправках, и введены ограничительные мероприятия для населения.

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В частности, водители и пассажиры транспортных средств будут проходить обязательную термометрию при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте.

Также не допускается въезд на территорию Киева граждан с признаками острых респираторных заболеваний, кроме случаев их направления на обсервацию, госпитализацию или самоизоляцию.

Гражданам, которые должны быть на самоизоляции или обсервации, запретили самовольно покидать места самоизоляции или обсервации, в частности выезжать из Киева.

Кроме того, термометрию должны ежедневно проводить работникам общепита и продовольственной торговли: перед началом рабочей смены и по завершению. В случае высокой температуры таких работников запрещено допускать к работе.

Распоряжением установлен особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий для учебных заведений и общежитий учебных заведений, для транспортных предприятий, для предприятий торговли хозяйственными товарами (средствами гигиены) - независимо от их подчинения и формы собственности. А также для работников предприятий по обслуживанию жилищного фонда, предприятий, учреждений и организаций, для которых невозможно перейти на дистанционный режим работы, для временных сооружений (малых архитектурных форм), в которых осуществляется торговля продовольственными и / или непродовольственными без приготовления и / или потребления пищи и напитков.

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Документом также временно приостановлена ​​деятельность некоторых субъектов хозяйствования.





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