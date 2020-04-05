Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро. ФОТОрепортаж

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Пограничники Одесского отряда совместно с сотрудниками таможни и пресекли попытку вывоза из Украины партии средств дезинфекции через морской пункт пропуска "Черноморск".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда ГПСУ на своей странице в Facebook.

"Исходя из анализа и оценки рисков, правоохранителями разоблачен факт перемещения антисептиков в грузовом транспортном средстве, которые должны были доставить в Азербайджан. В ходе проведения совместного осмотра в грузовике обнаружено 4 тысячи литров и 300 тысяч таблетированных дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.

Сейчас образцы антисептиков отобраны для проведения независимой экспертизы.

Данные средства являются крайне необходимыми для украинских медицинских заведений для противодействия пандемии коронавируса COVID-19. Общая стоимость средств дезинфекции составляет около 30 тысяч евро.

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Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро 01
Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро 02
Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро 03
Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро 04

Коронавирус и карантин
Госпогранслужба карантин контрабанда Одесская область
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Топ комментарии
+13 саша паламарчук
Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро - Цензор.НЕТ 7130
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05.04.2020 10:01
+9 Підлога Маккартні
Маска это не от коронавируса, маска это шоб от ментов и шоб в магазин пустили Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро - Цензор.НЕТ 7764
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05.04.2020 10:00
+8 Ali Hasan
Хоч усюди ніч кружляє -
Прикордонник наш не спить,
Мирні сни охороняє
Й неба чистого блакить.

Вітерець нічний зітхає,
Зорі вкрили небеса.
Завтра день новий засяє,
Всі здійсняться чудеса.
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05.04.2020 10:02
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