Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро. ФОТОрепортаж

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Пограничники Одесского отряда совместно с сотрудниками таможни и пресекли попытку вывоза из Украины партии средств дезинфекции через морской пункт пропуска "Черноморск".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда ГПСУ на своей странице в Facebook.

"Исходя из анализа и оценки рисков, правоохранителями разоблачен факт перемещения антисептиков в грузовом транспортном средстве, которые должны были доставить в Азербайджан. В ходе проведения совместного осмотра в грузовике обнаружено 4 тысячи литров и 300 тысяч таблетированных дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.

Сейчас образцы антисептиков отобраны для проведения независимой экспертизы.

Данные средства являются крайне необходимыми для украинских медицинских заведений для противодействия пандемии коронавируса COVID-19. Общая стоимость средств дезинфекции составляет около 30 тысяч евро.

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