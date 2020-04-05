"Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина. ФОТОрепортаж

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В Киеве соблюдение мер карантина контролируют городские коммунальные службы совместно с муниципальной стражей и сотрудниками правоохранительных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Не все киевляне осознали реальность угрозы своей жизни и жизни родных и близких, и пренебрегли предупреждением. Именно поэтому мы усиливаем меры безопасности с привлечением правоохранительных органов. Уже первое патрулирование показало, что горожане с пониманием относятся к таким мерам и готовы выполнять условия карантина, - сказано в сообщении.

Как отмечается, уже успели проверить столичные парки и скверы, а также спортивные и детские площадки во всех районах. В частности, зафиксировано ряд нарушений, по результатам которых сотрудники коммунальных служб составили соответствующие первые протоколы.

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"У нас есть четкая задача не допустить распространения эпидемии в столице, а это возможно только при условии точного выполнения всех карантинных мероприятий. Киевляне должны понять, что карантин - это не каникулы, и теперь не та ситуация, когда с болезнью можно шутить. Соответствующие замечания и составлены протоколы - пока предупредительной меры, с понедельника карантин входит в более жесткую фазу", - говорится в сообщении.

Не все киевляне осознали реальность угрозы: Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина 01
Не все киевляне осознали реальность угрозы: Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина 02
Не все киевляне осознали реальность угрозы: Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина 03
Не все киевляне осознали реальность угрозы: Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина 04
Не все киевляне осознали реальность угрозы: Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина 05

Как сообщалось, Кабинет Министров обнародовал постановление №255 от 2 апреля об ужесточении карантинных мер в пятницу, которые начнут действовать с 6 апреля. В частности, ужесточаются карантинные меры, в т.ч. запрет на пребывания в общественных метах без респиратора или маски, на перемещение группами больше двух, кроме необходимости сопровождать детей, запрет на пребывание в общественных местах детей младше 14 лет без сопровождения родителей.

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+28 Alexey Chernyavsky
Главное , чтобы ломбарды работали.
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05.04.2020 10:41
+17 cloud2009 26ea8082
"Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 4175
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05.04.2020 11:00
+15 cloud2009 26ea8082
в парках и скверах минимальная вероятность заразится....
Идиоты....
Дрессируют людей как мартышек...
Приучают к покорности в выполнении любых приказов....
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05.04.2020 10:42
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