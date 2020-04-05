На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 5 апреля, благодаря умелым действиям одного из подразделений, которое держит оборону на Светлодарском направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye 400.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Данный БПЛА с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около 2 миллионов долларов", - говорится в сообщении.





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Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

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