Шесть блокпостов для проверки температуры приезжим установили на въездах в Кропивницкий, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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На въездах в Кропивницкий установили шесть контрольно-пропускных пунктов. На КПП будут работать полицейские, спасатели и представители санэпидслужбы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Блокпосты установили на Знаменском, Криворожском, Бобринецкому, Ровенском, Маловисковском и Александровском направлениях.

"Дежурные группы будут проводить температурный скрининг водителей и пассажиров, контролировать соблюдение водителями правил перевозки пассажиров во время карантина, в случае необходимости - осуществлять санитарную обработку транспорта, направлять людей с признаками ОРВИ на обследование во временные пункты приема и медицинской сортировки больных коронавирусной болезнью и проводить разъяснительную работу о правилах безопасности во время эпидемии", - отметили в ГСЧС.

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Фото: kr.dsns.gov.ua

Напомним, по данным Минздрава, на вечер 5 апреля подтвержден 1308 случаев COVID-19 в Украине, 37 человек умерли, 28 - выздоровели.

6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.