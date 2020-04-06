Двое 19-летних полицейских Игорь Цюпка и Юрий Савка насмерть разбились на мотоцикле во Львовской области. ФОТОрепортаж (обновлено)

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП в результате которого погибли двое полицейских (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, около 22 часов вечера 5 апреля 2020 г. на участке автодороги в Жовковском районе Львовской области двое сотрудников полиции на мотоцикле марки "Suzuki" выехали за пределы проезжей части и, потеряв управление транспортным средством, совершили столкновение с деревом", - сказано в сообщении.

В результате ДТП 19-летний полицейский батальона полиции особого назначения и 20-летний младший инспектор-кинолог Кинологического центра ГУ Нацполиции во Львовской области от полученных травм погибли на месте происшествия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области.

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Фото: пресс-служба ГБР

Как уточнили в отделе коммуникации полиции Львовской области, в результате ДТП погибли капрал полиции Игорь Цюпка, младший инспектор-кинолог Кинологического центра и рядовой полиции Юрий Савка, полицейский батальона полиции особого назначения полиции Львовщины.



Савка Юрий

"От имени всей большой семьи полиции Львовщины выражаю глубокую скорбь по поводу трагической гибели двух наших сослуживцев - 19-летнего Игоря Цюпки и Юрия Савки, которому через несколько недель должно было исполниться 20 лет. Ребята были друзьями с детства, вместе учились, совсем недавно вместе пришли на службу в полицию и вместе погибли. Это трагедия, когда умирают такие молодые люди - трагедия для родителей, родных и для нас, полицейских. Искренние соболезнования семьям и близким ребят - мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семьи наших коллег в трудный час. Вечная им память", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.



Цюпка Игорь