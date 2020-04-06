Тернопольчанка из-за карантина не пустила домой мужа, вернувшегося из Польши, - Нацполиция. ФОТО

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В Тернополе мужчину, который вернулся из-за границы, родные не пустили домой. Житель областного центра приехал из Польши с заработков. Согласно правилам, установленным на время карантина, хотел самоизолироваться, однако его домой не пустила жена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольской области.

Мужчина остался ночевать на улице, а на следующий день обратился за помощью к правоохранителям.

Сотрудники полиции направили мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию после возвращения на территорию Украины.

Там житель Тернополя будет находиться на обсервации 14 дней.

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Тернопольчанка из-за карантина не пустила домой мужа, вернувшегося из Польши, - Нацполиция 01
Тернопольчанка из-за карантина не пустила домой мужа, вернувшегося из Польши, - Нацполиция 02

Коронавирус и карантин
карантин Нацполиция Тернополь COVID-19 обсервация коронавирус
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Топ комментарии
+34 Nikos KGB
видно бабла не привез!)))
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06.04.2020 14:21
+29 Шрек Баблокат
Тернополянка из-за карантина не пустила домой мужа, вернувшегося из Польши, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5414
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06.04.2020 14:24
+24 Бёоблод Нимда
душевная женщина... Тернополянка из-за карантина не пустила домой мужа, вернувшегося из Польши, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9546
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06.04.2020 14:22
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