За выходные полиция Львовщины составила 128 админпротоколов за нарушение правил карантина. ФОТОрепортаж

1478

4 и 5 апреля во Львове и на территории области проводились комплексные профилактические мероприятия, направленные на стабилизацию криминогенной ситуации, а также обеспечение соблюдения правил карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Сообщается, что к отработке привлекались сотрудники территориальных, оперативных подразделений, батальона полиции особого назначения, батальона "Львов", других служб и подразделений полиции Львовщины, а также сотрудники Управления патрульной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Особое внимание правоохранители уделяли паркам, зонам отдыха, детским площадкам и другим общественным местам с целью выявления нарушений и разъяснения жителям нововведений карантина, введенных Кабинетом Министров Украины 4 апреля.

Всего на Львовщине за выходные полицейские составили 128 протоколов об административных правонарушениях по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Греции полиция выписала штрафы на 4,2 млн евро за нарушение режима изоляции

Также в ведомстве отметили, чтоо осуществляется постоянный контроль за гражданами, которые, возвращаясь из-за границы, которые давали добровольное согласие на пребывание в самоизоляции в течение четырнадцати суток. С начала введения ограничений в отношении таких нарушителей составлено семь административных протоколов.

"Полиция Львовщины еще раз призывает граждан, а также руководителей учреждений, предприятий и организаций неукоснительно соблюдать карантинные ограничения, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", постановлением Главного санитарного врача Украины МЗ, Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", а также решениями органов местной власти", - сказано в сообщении.





Фото: сайт Нацполиции