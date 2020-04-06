10 полицейских задерживают переплывшего Днепр парня. ФОТО ДНЯ

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Все, что делает власть, - доводит до абсурда любую идею.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала медик Майдана и волонтер Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Все что делает власть - доводит до абсурда любую идею. 10 правоохранителей, которые лично нарушая карантинные меры, гоняют парня в прохладной воде Днепра - это иллюстрация доведения до абсурда директив. Цену этого "задержания" посчитайте сами. Все это за наш счет", - рассказала Солошенко, опубликовав соответсвующее фото.

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Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк: "Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?".