В центре Киева вандалы испортили выставку музея Революции Достоинства. ФОТОрепортаж

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На Майдане Незалежности в Киеве неизвестные испортили выставку "Столетие непокоренных", посвященную борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды.

Об этом сообщила пресс-служба Национального музея Революции Достоинства, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, 6 апреля, испорчена наша выставка "Столетие непокоренных" на Майдане Незалежности. Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. В проекте использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников", - сообщили в музее.

Там отметили, в нынешнее время ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева. Отмечается, что музей подготовил заявление в полицию.

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