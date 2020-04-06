Полицейский и его пассажир погибли в ДТП на Волыни, - ГБР. ФОТО

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Около 10 утра 6 апреля 2020 в одном из сел Волынской области, работник местного отдела полиции ГУ Нацполиции в Волынской области, находясь за рулем автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП полицейский и пассажир от полученных травм погибли на месте происшествия. Лейтенант полиции, находившийся на заднем сиденье автомобиля, доставлен в больницу.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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