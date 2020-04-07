Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко появилась в оккупированном Донецке. ФОТО

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В магазинах оккупированного Донецкая появилась водка под названием "Лидер", на который изображен ликвидированный в августе 2018-го главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

На этикетке литровой бутылки  указано, что водку выпускает "Второй ликеро-водочный завод" в оккупированном Донецке. Сам  террорист изображен в форме с медалями и фуражке в окружении флагов РФ и "ДНР". Назвали напиток "Лидер"

Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко появилась в оккупированном Донецке 01

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Напомним, Захарченко был взорван в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа 2018 года.

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+25 iMedvedeff
Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко появилась в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 8016 Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко появилась в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 1708
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07.04.2020 09:52
+20 Агамемнон
Бабушка из концлагеря Рейкъявик гордилась бы...
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07.04.2020 09:49
+20 Лео Кот
перешлите пару бутылок обоссанному Сивохе на день Победобесия...
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07.04.2020 09:50
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