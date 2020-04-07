Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко появилась в оккупированном Донецке. ФОТО
В магазинах оккупированного Донецкая появилась водка под названием "Лидер", на который изображен ликвидированный в августе 2018-го главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
На этикетке литровой бутылки указано, что водку выпускает "Второй ликеро-водочный завод" в оккупированном Донецке. Сам террорист изображен в форме с медалями и фуражке в окружении флагов РФ и "ДНР". Назвали напиток "Лидер"
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Напомним, Захарченко был взорван в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа 2018 года.