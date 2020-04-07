На СТО в Днепре под автомобилем обнаружили самодельную взрывчатку, - полиция. ФОТОрепортаж

5517

В Днепре взрывотехники обезвредили взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По предварительному заключению специалистов взрывотехнического управления ГУНП установлено, что к днищу автомобиля "Honda Accord" было прикреплено самодельное взрывное устройство. В его состав входило около 100 г пластида.

Взрывное устройство было обнаружено 6 апреля во время замены шин в шиномонтажной мастерской по ул. Ярослава Мудрого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ выявила на Донбассе тайник с 30 кг пластида, вероятно, для терактов. ФОТОрепортаж

Полицейские Днепровского отдела полиции установили и опросили 40-летнего владельца автомобиля.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.



Фото: сайт полиции