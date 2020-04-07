Полиция разыскивает двух подростков, сбежавших из Харьковской детской инфекционной больницы. ФОТО

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Полицией города Харькова устанавливается местонахождение 15-летнего Дениса Цуканова и 13-летнего Максима Кучеренко, которые вечером 6 апреля самовольно покинули Харьковскую детскую инфекционную больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Приметы Максима: на вид 14-15 лет, среднего роста, волосы русые, короткие, глаза темно-зеленые.

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Приметы Дениса: на вид 14-17 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые, светлые глаза.