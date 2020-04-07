Полиция разыскивает двух подростков, сбежавших из Харьковской детской инфекционной больницы. ФОТО

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Полицией города Харькова устанавливается местонахождение 15-летнего Дениса Цуканова и 13-летнего Максима Кучеренко, которые вечером 6 апреля самовольно покинули Харьковскую детскую инфекционную больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Приметы Максима: на вид 14-15 лет, среднего роста, волосы русые, короткие, глаза темно-зеленые.

Полиция разыскивает двух подростков, сбежавших из Харьковской детской инфекционной больницы 01

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Приметы Дениса: на вид 14-17 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые, светлые глаза.

Полиция разыскивает двух подростков, сбежавших из Харьковской детской инфекционной больницы 02

Будни полиции
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Топ комментарии
+13 Кирилл Лещенко
"С Одесского кичмана бежали два уркана..." (с) Полиция разыскивает двух подростков, сбежавших из Харьковской детской инфекционной больницы - Цензор.НЕТ 9489
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07.04.2020 13:11
+7 Alexey Chernyavsky
Этих уже тридцать человек будут сопровождать.
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07.04.2020 13:11
+3 Кирилл Лещенко
два полка МВД с БТР-ми за ними гоняться будут
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07.04.2020 13:12
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