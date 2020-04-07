Террористы обстреляли автомобиль с журналистами телеканала "Украина", пострадавших нет. ФОТОрепортаж

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На Донбассе российские террористы целенаправленно обстреляли автомобиль с журналистами телеканала "Украина".

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает в Фйсбуке корреспондент канала Александр Махов.

Он отметил: "Целенаправленно целились именно в автомобиль. Так как обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный.

Оккупанты сбросили снаряд с беспилотника, который упал в метре от автомобиля телеканала. Снаряд разлетелся на несколько мелких осколков. Осколок пробил насквозь боковое стекло автомобиля. Несколько других осколков попали в кузов.

В салоне находился я, оператор, водитель и пресс-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью никто не пострадал. Все мы сразу укрылись в блиндаже.

Армейцы говорят, что в последние дни противник часто проводит аэроразведку с беспилотников".

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