ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин. ФОТОрепортаж

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Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав государственного концерна "Укроборонпром", начала процесс поставки Министерству обороны 37 единиц боевых машин пехоты БМП-1 для нужд Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", машины доставлены в Украину на прошлой неделе с опережением предусмотренного государственным контрактом срока.

"Со 2 апреля начата техническая инспекция партии. Поставки для Министерства обороны Украины проходят по контракту в рамках государственного оборонного заказа. ГК "Укрспецэкспорт" обеспечила поставку БМП, несмотря на введение в странах происхождения и транзита техники ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19", - сказано в сообщении.

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По словам гендиректора концерна Айвараса Абромавичуса, 37 боевых машин пехоты ВСУ получат вовремя.

ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин 01
ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин 02
ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин 03
ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин 04

Оборона
Укроборонпром техника ВСУ
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Топ комментарии
+11 бостууга
И что просто так отдали в войска и никто не перерезал ленточки?ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин - Цензор.НЕТ 4604
Нипарядак! Зрада!!!ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин - Цензор.НЕТ 6054
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07.04.2020 16:03
+9 Герхард
Из Польши еще при Порохе. Только тогда зебиллы срали кирпичами.
А теперь типа поставил БМП Укроборонпром.
Очередное ж "достижение" ЗЕбанария.
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07.04.2020 16:05
+8 George Kozak
Освящаю эти машины-пусть бьют свинособак уверенно и верно! Даёшь удобрения!
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07.04.2020 16:03
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