Чиновник государственной исполнительной службы задержан на взятке $2 тыс. в Черкассах, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины разоблачила чиновника Черкасского районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, госслужащий категории "Б" требовал деньги от местного жителя за закрытие исполнительного производства. В 2 тыс. долларов США чиновник оценил "решение вопроса" о снятии ареста с имущества и отмене запрета гражданину въезда и выезда с территории Украины.

Правоохранители задержали госслужащего в областном центре после получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранту о подозрении.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

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