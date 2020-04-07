На Хмельнитчине СБУ блокировала деятельность подпольных цехов по изготовлению огнестрельного оружия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины разоблачила в Хмельницкой области организовано группировки, которая специализировалась на незаконном изготовлении и сбыте стрелкового оружия и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Трое жителей региона нелегально производили оружие для продажи. Фигуранты занимались переработкой травматического оружия в боевое, а также восстанавливали устаревшие образцы вооружений. Подпольные мастерские они обустроили в гаражном помещении в областном центре и на территории частного домовладения в поселке Ярмолинцы. Своих клиентов участники группы подыскивали через специализированные интернет-платформы и по почте переправляли товар заказчикам. Также фигуранты самостоятельно реализовывали оружие на территории региона, в том числе и представителям криминальных кругов.

На Хмельнитчине СБУ блокировала деятельность подпольных цехов по изготовлению огнестрельного оружия 01

Правоохранители задержали лидера группировки на одной из улиц Хмельницкого при попытке незаконной продажи пистолета Макарова и 550 патронов различного калибра. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправного сбыта задержанным 6 пистолетов и 150 патронов к ним.

На Хмельнитчине СБУ блокировала деятельность подпольных цехов по изготовлению огнестрельного оружия 02

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На Хмельнитчине СБУ блокировала деятельность подпольных цехов по изготовлению огнестрельного оружия 03

Во время обысков по месту расположения подпольных мастерских и в помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова, подствольный гранатомет ГП-25, 8 пистолетов, 2 револьвера, 1100 патронов различного калибра, комплектующие к оружию и большое количество магазинов к автоматам и пистолетам. Также обнаружено оборудование и инструменты для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов.

На Хмельнитчине СБУ блокировала деятельность подпольных цехов по изготовлению огнестрельного оружия 04

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На Хмельнитчине СБУ блокировала деятельность подпольных цехов по изготовлению огнестрельного оружия 05
На Хмельнитчине СБУ блокировала деятельность подпольных цехов по изготовлению огнестрельного оружия 06

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Силовики
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