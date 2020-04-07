На Хмельнитчине СБУ блокировала деятельность подпольных цехов по изготовлению огнестрельного оружия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

2264

Служба безопасности Украины разоблачила в Хмельницкой области организовано группировки, которая специализировалась на незаконном изготовлении и сбыте стрелкового оружия и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Трое жителей региона нелегально производили оружие для продажи. Фигуранты занимались переработкой травматического оружия в боевое, а также восстанавливали устаревшие образцы вооружений. Подпольные мастерские они обустроили в гаражном помещении в областном центре и на территории частного домовладения в поселке Ярмолинцы. Своих клиентов участники группы подыскивали через специализированные интернет-платформы и по почте переправляли товар заказчикам. Также фигуранты самостоятельно реализовывали оружие на территории региона, в том числе и представителям криминальных кругов.

Правоохранители задержали лидера группировки на одной из улиц Хмельницкого при попытке незаконной продажи пистолета Макарова и 550 патронов различного калибра. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправного сбыта задержанным 6 пистолетов и 150 патронов к ним.

Смотрите: Задержана группировка, продававшая боеприпасы и взрывчатку в зоне проведения ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обысков по месту расположения подпольных мастерских и в помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова, подствольный гранатомет ГП-25, 8 пистолетов, 2 револьвера, 1100 патронов различного калибра, комплектующие к оружию и большое количество магазинов к автоматам и пистолетам. Также обнаружено оборудование и инструменты для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж





Изъятые предметы направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.