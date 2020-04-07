Школьники в Тернополе потратили собранные на выпускной деньги на респираторы и дозаторы для детской больницы. ФОТО

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Одиннадцатиклассники Тернопольской специализированной школы №3 с углубленным изучением иностранных языков передали Городской детской больнице благотворительную помощь.

Об этом сообщили в городском совете Тернополя, передает Цензор.НЕТ.

Благотворительную акцию "Детям от детей" устроили ученики 11-В класса.

"Юные тернопольцы приобрели для работников инфекционного отделения городской детской коммунальной больницы 130 респираторов и 17 настенных дозаторов для дезрастворов", - говорится в сообщении.

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Как уточнили hromadske в городском совете Тернополя, часть денег на благотворительность школьники взяли с отложенных на празднование своего выпускного вечера. В общем потратили около 25 тыс. гривен.

По состоянию на утро 7 апреля в Тернопольской области зафиксировано 168 случаев коронавирусной болезни.

Всего в Украине зафиксировали 1462 случая инфицирования коронавирусом, из них 45 человек умерли, а 28 - выздоровели.

Школьники в Тернополе потратили собранные на выпускной деньги на респираторы и дозаторы для детской больницы 01
Школьники в Тернополе потратили собранные на выпускной деньги на респираторы и дозаторы для детской больницы 02
Школьники в Тернополе потратили собранные на выпускной деньги на респираторы и дозаторы для детской больницы 03

Школьники в Тернополе потратили собранные на выпускной деньги на респираторы и дозаторы для детской больницы 04

Коронавирус и карантин
карантин помощь Тернополь школа COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+19 dima damage
патриоты и люди с большой буквы
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07.04.2020 17:46
+17 Vadym Tsyrkalyuk
а зелибоба с кварталом и копейки не дали
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07.04.2020 17:46
+9 Arab
73% ваш выход. Зеленые молчат как обосрались

Ребятам респект и уважение! Люди с большой буквы растут!
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07.04.2020 17:55
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