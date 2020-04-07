Чапаев и карантин, сказка о Старике Хоттабыче в Омане, карта королевства самоизоляции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Бенин цЫрк
Читайте на "Цензор.НЕТ": К "антиКоломойскому" законопроекту внесли более 16 тыс. поправок, - нардеп от "Голоса" Железняк
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение правок к "антиКоломойскому" законопроекту займет год, на содержание ВР за это время потратится около 2 млрд грн, - "слуга народа" Мариковский
Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский. Приват. Дефолт. Как слуги народа не служат Зеленскому. ВИДЕО
- Где тут поправки принимают, товарищ ...?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты, наплодившие больше 16 тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе, а у Зеленского молчат, - Ирина Геращенко
Очередная версия
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский летал в Оман за счет супруги, с дорогой обратно помог султанат, - ОП
"Старик Хоттабыч". Продолжение
Карта королевства самоизоляции
Будьте уважні та обережні!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Жестокий карантин: полиция VS люди. ВИДЕО
Чапаев и карантин
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк. ВИДЕО
"Гуманитарная помощь" кремля
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